Покровск: Новый учебный год в вузе-переселенце. Новости

В Донецком национальном техническом университете (ДонНТУ, перемещен в Покровск, Донецкая обл.) начался учебный процесс. У большинства студентов настроение радостное, а голова уже занята наукой. «Начал год с хорошим настроением», «Прекрасно, хочу учиться. Здесь очень весело, интересно, преподаватели интересно рассказывают», – поделились студенты.

Обучение в ДонНТУ началось для 2 тыс. 200 студентов. Из них 950 – первокурсники бакалаврата и магистратуры. Причем 80 – молодежь из зоны АТО. До 30 сентября еще продолжается набор на контракт.

В учебном процессе нововведений много. Студенты, как и в прошлом году, будут осваивать около 30 специальностей. Зато есть изменения в сроках обучения в магистратуре. «В предыдущие два года в магистратуру набирали на образовательно-научные программы. В этом году, это связано с изменениями в бюджетном финансировании магистерской подготовки в Украине, большинство программ – это образовательно-профессиональные программы. И у них сокращенный срок обучения – 1,5-2 года. Обучение до 31 декабря 2018 года», – сказал первый проректор ДонНТУ Леонид Бачурин.

Первый проректор ДонНТУ отмечает, всех желающих расселили в два общежития университета.

В первом, по ул.Центральной (до переименования Свердлова) живут только студенты. Основная часть здесь уже не первый год. «Выбрал потому, что самое доступное жилье. Условия хотелось бы лучше, но в принципе нормально. Сейчас два душа отремонтировали. Стало немного лучше. Вода редко идет. Человек в комнате много, поэтому условия не очень – мало личного пространства. А так более-менее», – рассказал студент Дмитрий.

В другом общежитии по ул.Европейской (до переименования Горького) под одной крышей 160 студентов, 125 преподавателей и других сотрудников университета. Преимущественно те, кто приехал из зоны АТО.

К началу учебного года условия здесь несколько улучшились. «Провели косметический ремонт общежития, заменили канализацию. Закупили новые кровати, чтобы больше заселить студентов», – сказала заведующая общежитием №2 Светлана Рыбальченко.

В общежитии есть две комнаты общего пользования, где студенты и преподаватели могут в спокойной обстановке подготовиться к занятиям или набраться сил.

Год проживания в общежитии стоит 4 тыс. 400 грн. Первую половину студенты оплачивают сразу в начале учебного года. А следующую – помесячно.

Источник: ТК «Орбита» Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости»

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