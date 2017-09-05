В «ДНР» заявили, что готовы обсуждать предложение Путина по миротворцам. Новости

«Глава ДНР» Александр Захарченко заявил, что предложение президента РФ Владимира Путина о введении миротворцев на Донбасс «необходимо обсуждать». Об этом говорится в заявлении Захарченко, опубликованном на интернет-ресурсах НКТ*.

«Народ Донбасса как никто другой заинтересован в том, чтобы начался процесс урегулирования нашего с Киевом конфликта, чтобы перестали гибнуть люди. И ради этой цели мы готовы не только рассматривать любые инициативы, но и выдвигать собственные. Предложение президента России в Совбезе ООН рассмотреть вопрос о введении миротворцев ООН в Донбасс необходимо обсуждать», – заявил Захарченко.

Захарченко также заявил, что «говорить о миротворцах в Донбассе можно лишь после выполнения украинской стороной части Минских соглашений, которая касается безопасности».

Напомним, ранее президент России Владимир Путин заявил, что считает, что наличие миротворцев на Донбассе пошло бы на пользу разрешению конфликта на востоке Украины при выполнении ряда условий. В частности, по мнению Путина, миротворцы могут находиться только на линии разграничения на Донбассе и речь может идти «только о функции обеспечения безопасности сотрудников ОБСЕ».

*Сокращения: НКТ – неподконтрольная украинским властям территория

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