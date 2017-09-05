В Славянске преподаватель требовал за водительское удостоверение 8 тыс. грн. Главная

В Славянске раскрыли факт взяточничества в одном из учебных заведений города. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Донецкой области.

В правоохранительные органы обратился 20-летний молодой человек, который рассказал, что 40-летний мастер учебного заведения требует у него 8 тыс. грн за выдачу водительского удостоверения, в котором будут открыты большинство категорий.

Правонарушителя задержали во время передачи второй части взятки в размере 3 тыс. грн. В ходе обыска были найдены другие денежные средства, происхождение которых устанавливается.

Действия мужчины квалифицированы по ч. 3 ст. 368 (принятие предложения, обещания или получение неправомерной выгоды должностным лицом) УК Украины. В настоящее время продолжаются неотложные следственные действия.