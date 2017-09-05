Россия хочет, чтобы в состав миротворческого контингента на Донбассе вошли ее военные. Новости

Российские военные обязательно должны войти в состав в миротворческой миссии ООН на Донбассе в случае принятия решения о ее формировании. Об этом сегодня, 5 сентября, заявил глава комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Леонид Калашников, передает российское издание «ТАСС».

«Обязательно российские силы должны войти в состав этого миротворческого контингента. Обязательно, если миссия ООН будет сформирована», – сказал Калашников.

По мнению Калашникова, формирование миротворческой миссии также «позволит двигаться по пути выполнения минских соглашений».

«Видимо, подошло время, когда по другому этот конфликт разрешить уже нельзя», – заявил Калашников.

Калашников также считает, что «согласие о принятии миротворцев ООН нужно спрашивать также непосредственно у Донецка, Луганска и Киева».

«Мы можем внести проект такой резолюцию в СБ ООН, но потом надо дорабатывать все эти нюансы», – сказал он.

Напомним, ранее президент России Владимир Путин заявил, что считает, что наличие миротворцев на Донбассе пошло бы на пользу разрешению конфликта на востоке Украины при выполнении ряда условий. В частности, по мнению Путина, миротворцы могут находиться только на линии разграничения на Донбассе и речь может идти «только о функции обеспечения безопасности сотрудников ОБСЕ».

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