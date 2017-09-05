Под видом миротворцев на Донбассе не должно быть россиян, – МИД Украины . Новости

В случае принятия решения о введении операции по поддержанию мира, не может быть и речи о присутствии военного или иного персонала стороны-агрессора на территории Украины под видом миротворцев. Об этом сегодня, 5 сентября, говорится в комментарии Министерства иностранных дел Украины.

В МИД Украины приняли во внимание заявление президента РФ о возможности размещения миротворцев ООН на Донбассе, опубликованное в СМИ. «Украина всегда отстаивала четкую позицию в том, что любое международное миротворческое присутствие должно вводиться с согласия и после исчерпывающих консультаций с украинской стороной, предусматривать вывод всех оккупационных войск и наемников, а также их оружия с территории Украины и обеспечивать надежный контроль российско-украинской границы для предотвращения попадание российских военных, оружия, техники и наемников на территорию Украины. В случае принятия решения о введении операции по поддержанию мира (ОПМ), не может быть и речи о присутствии военного или иного персонала стороны-агрессора на территории Украины под видом миротворцев, поскольку это будет противоречить базовым принципам миротворческой деятельности ООН. В равной мере не может идти речи о получении согласия на проведение ОПМ от незаконных вооруженных формирований, действующих на территории ОРДЛО* при поддержке, финансирование и материально-технического обеспечения со стороны РФ», – говорится в комментарии МИДа Украины.

Вместе с тем, в МИДе считают, что развертывание миротворческой операции ООН может способствовать восстановлению мира и безопасности на востоке Украины. «В этой связи обращаем внимание, что еще в марте 2015 года президент Украины Петр Порошенко официально направил Генеральному секретарю ООН и председателю Совета Безопасности ООН обращение по развертыванию на территории нашего государства миротворческой операции под эгидой ООН. Это письмо было распространено 2 апреля 2015 как официальный документ СБ ООН. Соответствующая инициатива главы государства была к этому поддержана СНБОУ и Верховной Радой Украины», – говорится в сообщении.

В сообщении отмечается, что целью такой операции должно стать обеспечение прочного мира в отдельных районах Донецкой и Луганской областей Украины на основе Минских договоренностей и с соблюдением основных принципов и норм Устава ООН с усилением присутствия СММ ОБСЕ. «С тех пор Россия как государство-агрессор постоянно саботировала предложения Украины, отказываясь рассматривать наше обращение в СБ ООН и даже утверждая, как это было в июне 2016 года, что Украина не обращалась к РБ», – напомнили в МИДе.

В МИДе считают, что обнародованная СМИ информация о заявлении президента РФ свидетельствует об очередной попытке России как стороны конфликта представить агрессию внутренне украинским конфликтом и исказить саму идею и цели введения миротворческой операции, не будет служить достижению главной цели – установление устойчивого мира на Донбассе и восстановления территориальной целостности Украины. «В то же время, Украина как последовательный сторонник инициативы развертывания миротворческой операции ООН в Донбассе готова прорабатывать этот вопрос. В этой связи постпредства Украины в Нью-Йорке дано поручение провести соответствующие консультации с делегациями в СБ ООН», – говорится в заявлении.

Также уточняется, что неукоснительное соблюдение российской стороной устойчивого и полного режима прекращения огня, объявленного в конце августа в связи с началом учебного года, должно создать благоприятную почву для начала диалога с целью размещения миротворческой миссии ООН на Донбассе.

*Сокращения: ОРДЛО – отдельные районы Донецкой и Луганской областей