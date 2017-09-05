Луганщине пообещали еще и газовый коллапс. Новости

«Отсутствие финансирования из государственного бюджета приведет к тому, что предприятие не в состоянии будет обеспечить необходимый объем газа для теплоснабжающих предприятий и жителей Луганской области. А с учетом приближающегося отопительного сезона ситуация становится просто критичной», – об этом говорится в сообщении ПАО «Луганскгаз».

На предприятии подчеркнули, что суммы средств, предусмотренной в Государственном бюджете Украины на финансирование льгот и субсидий, недостаточно для прохождения отопительного сезона и поставки газа населению в Луганской области. «Кабмин увеличил сумму субвенций из государственного бюджета Луганской области на предоставление льгот, субсидий и компенсаций до 1 391 млн. грн., но этих средств хватило только на покрытие текущей задолженности перед предприятиями ЖКХ Луганской области, без учета грядущего отопительного сезона», – заявили в ПАО.

«Мы неоднократно обращались к руководителю Луганской ВГА Юрию Гарбузу и просили его решить вопрос об увеличении финансирования из госбюджета предприятий ЖКХ, чтобы в нормальном режиме пройти отопительный сезон, но наши обращения остаются без соответствующей реакции. С учетом проблем Северодонецкой ТЭЦ, которая, по нашему убеждению, в настоящий момент абсолютно не готова к запуску, считаем, что в Луганской области сложилась критическая ситуация с началом отопительного сезона и обеспечением газом населения», – подытожили в ПАО «Луганскгаз».

Ранее сообщалось, что подготовка электрических сетей и оборудования ООО «Луганское энергетическое оборудование» к осенне-зимнему периоду уже фактически сорвана.

Источник: Первая полоса

Читайте также: