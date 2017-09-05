Айвазовская: Миротворцы – не телохранители для ОБСЕ. Новости

Миротворцы ООН не могут быть телохранителями для наблюдателей специальной миссии ОБСЕ, их мандат не может ограничиваться безопасностью наблюдателей. Такое мнение в эфире «112 Украина» выразила представитель Украины в трехсторонней контактной группе в Минске Ольга Айвазовская.

«Проблема в том, что заявленная позиция о миротворцах, которые будут отвечать за безопасность наблюдателей специальной миссии ОБСЕ, – это не тот мандат, на который рассчитывает Украина, который нужен Украине. Если наблюдателям ОБСЕ что-то угрожает, то это понятно, что для мирного населения этот конфликт не является ни замороженным, ни успокоенным, ни выведенным из горячей фазы. Поэтому миротворцы не могут иметь такой обрезанный мандат с обеспечением безопасности для наблюдателей. Это не бодигард, это не люди, которые должны сопровождать наблюдателей, которые будут констатировать факт отведения», – сказала она.

В то же время, она подчеркнула, что миротворцы являются гарантами безопасности в ситуации, когда все стороны согласились прекратить активную фазу боевых действий. В том случае, когда все стороны объявят об отводе тяжелого оружия, использование миротворцев ООН было бы целесообразным, считает Айвазовская.

«Миротворцы – это гаранты безопасности в ситуации, когда все стороны уже согласились прекратить боевые действия, активную фазу. То есть, миротворцы очень редко направляются в зону конфликта, когда используется, например, тяжелое вооружение. Это невозможно. Все стороны должны сказать, что больше не используют его, но для того, чтоб этот статус-кво был сохранен и мы перешли к следующим этапам, нужны миротворцы ООН», – говорит она.

По мнению Айвазовской, размещение миротворческой миссии ООН не может касаться только зоны столкновения, так как граница остается открытой.

«Когда мы говорим о конфликте глобально, а не о каком-то его этапе, действительно, миротворческая миссия была бы рациональной на этой территории. Тем не менее, она не может касаться, например, размещения миротворцев только в зоне столкновения, потому что мы понимаем, что граница остается открытой и возможность вхождения представителей регулярной армии или иного неофициального контингента, перевозки того же так называемой гуманитарной помощи и оружия, она не прекратится», – добавила Айвазовская.

Напомним, ранее президент России Владимир Путин заявил, что считает, что наличие миротворцев на Донбассе пошло бы на пользу разрешению конфликта на востоке Украины при выполнении ряда условий. В частности, по мнению Путина, миротворцы могут находиться только на линии разграничения на Донбассе и речь может идти «только о функции обеспечения безопасности сотрудников ОБСЕ».

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