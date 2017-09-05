В Минобороны пообещали, что военные в зоне АТО получат зимнюю форму до конца месяца. Новости

Военнослужащие, которые выполняют задачи в зоне АТО, получат новые комплекты зимней одежды до конца сентября. Об этом во время брифинга сегодня, 5 сентября, рассказал заместитель начальника центрального управления вещевого обеспечения тыла ВСУ Дмитрий Кузнецов, сообщает «Укринформ».

«На сегодня в центрах обеспечения ВСУ накоплен необходимый ресурс имущества, который позволяет начать обеспечение войск. В первую очередь организовано обеспечение войск, задействованных в выполнении задач в районе АТО, восстановлении боеспособности войск, а также в дальнейшем будет организовано обеспечение войск, которые находятся в пунктах постоянной дислокации. По планам, до конца сентября этого года мы завершим вещевое обеспечение», – сказал Кузнецов.

На вопрос относительно имеющегося количества комплектов одежды Кузнецов ответил, что это «чувствительная» информация, однако отметил, что в этом году количество увеличено на 20%.

«Это очень чувствительная информация, однако могу отметить, что произведено больше сотни тысяч комплектов. По сравнению с прошлым годом это на 20% больше», – пояснил Кузнецов.

При этом он добавил, что весь личный состав до конца года получит новую зимнюю форму.

Кузнецов отметил, что стоимость зимнего комплекта составляет примерно 8 тыс. грн.

Впервые в комплект одежды входят куртки зимние с улучшенным утеплением, флисовые куртки, зимние флисовые перчатки с замшевыми наладонниками, вводится шарф «труба». Дополнительно было введено два комплекта зимнего белья, три пары зимней обуви с высокими берцами.

По данным ведомства, срок эксплуатации зимнего костюма в пункте постоянной дислокации составляет три года. В зоне АТО сроки эксплуатации не устанавливаются, в случае повреждения вещевого имущества при исполнении боевых задач оно заменяется.

Зимняя куртка из данного комплекта может использоваться в температурном диапазоне от +10 до -30 градусов.