87 на 309. Медведчук рассказал о предложении по обмену заложниками на Донбассе. Новости

Идет подготовка «большого обмена» удерживаемых на неподконтрольных территориях Донбасса украинцев. Об этом сегодня заявил спецпредставитель по вопросам гуманитарного характера в рамках Трехсторонней контактной группы по мирному урегулированию ситуации в Донецкой и Луганской областях Виктор Медведчук, пишет «Интерфакс – Украина».

«В результате проведенной работы 1 сентября было сделано предложение ОРДО* и ОРЛО* рассмотреть вопрос освобождения 87 разыскиваемых нами украинских граждан. В свою очередь мы готовы рассмотреть вопрос об освобождении 309 лиц, которые разыскиваются ОРДО и ОРЛО. Отмечу, что в число этих 309 лиц мы не включаем тех, которые обвиняются или осуждены за совершение особо тяжких преступлений, а также тех, кто обвиняется или осужден за совершение преступлений, не связанных с АТО», – сказал Медведчук.

Он напомнил, что украинская сторона разыскивает на неподконтрольных территориях 144 человека, при этом на сегодняшний день установлено местонахождение 87 из них, а розыск остальных продолжается. «Проблема с проведением освобождения связана с тем, что списки для его осуществления необходимо утвердить всем сторонам. Большое количество лиц, разыскиваемых ОРДО и ОРЛО и находящихся на территории Украины, отказываются от возвращения на неподконтрольные Украине территории. Верификация этих лиц уменьшает число тех, на кого претендуют ОРДО и ОРЛО, а завершение этой работы и длительные переговоры по уточнению и согласованию списков открыли возможность для возвращения украинцев домой, к своим семьям», – сказал Медведчук.

Ранее сообщалось, что, как заявил координатор волонтерской группы «Патриот» Олег Котенко, списки обмена заложниками на Донбассе согласованы, на переговорах «нормандской группы» и в Минске нужно утвердить только время и место.

*Сокращения: ОРДЛО – отдельные районы Донецкой и Луганской областей

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