В Енакиево прибыл радиоактивный груз (Фото). Новости

Радиоактивные отходы были замечены в вагоне, который прибыл на Енакиевский металлургический завод (ЕМЗ расположен в Енакиево, временно неподконтрольная территория Донецкой обл.), представителями «МЧС ДНР». Об этом сегодня, 5 сентября, сообщают интернет-ресурсы НКТ*.

В сообщении говорится, что при поставке лома черных металлов на территорию ЕМЗ сработала система радиационного контроля «Кордон». При обследовании был обнаружен железнодорожный вагон с превышением уровня радиационного фона.

«На завод прибыла аварийная бригада спецпредприятия "Радон", которая провела работы по сортировке лома черных металлов из железнодорожного вагона и извлечению радиоактивных отходов. Последние были доставлены для временного хранения "Радон"», – говорится в сообщении.

*Сокращения: НКТ временно неподконтрольная украинской власти территория