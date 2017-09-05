Родители маленькой Элины пережили второе рождение дочери. Новости

5 сентября весь мир отмечает Международный день благотворительности. Этот день обрел особый статус сравнительно недавно – в конце 2012-го года, по решению ООН, и теперь празднуется ежегодно, сообщает пресс-служба Гуманитарного штаба Рината Ахметова.

В Украине действуют десятки благотворительных проектов и организаций, которые помогают людям справляться с социальными и экономическими потрясениями. Цена этой помощи – сотни тысяч спасенных жизней наших граждан.

В прошлом году был обнародован рейтинг благотворительных организаций, работающих в Украине, который составил Украинский форум благотворителей. По данным экспертов, Фонд Рината Ахметова оказался на втором месте, уступив первую строчку рейтинга благотворителей международной организации «Глобальный фонд борьбы со СПИДом». Таким образом, Фонд Рината Ахметова стал крупнейшей украинской благотворительной организацией.

За 12 лет работы Фонда удалось добиться значительных результатов:

8 700 детей обрели семьи благодаря программе «Сиротству – нет!»;

20 тыс. человек получили адресную помощь;

150 тыс. человек прошли обследование и лечение;

более 1 млн человек получили помощь от Гуманитарного штаба.

За годы работы Фонда Рината Ахметова было много драматических историй спасения. Одна из таких – история двухлетней Элины Гайдук из Луганской области. Все дети рождаются с открытым артериальным протоком, но у большинства он благополучно закрывается. У Элины проток не закрылся, и это несло прямую угрозу жизни ребенка.

«Эличка родилась здоровенькой, пухленькой девочкой, с весом 3 500. Ничего не предвещало беды. Но когда ей исполнилось три месяца, врач послушал дочку и с тревогой направил на УЗИ сердца, где малышке поставили страшный диагноз: "открытый артериальный проток". Врачи предложили сразу сделать операцию, но у нашей семьи попросту не было денег. Нам помог Фонд Рината Ахметова, выделив деньги, необходимые на операцию», – рассказала Алина Гайдук, мама девочки.

Операция длилась всего полчаса и прошла удачно. Элине установили окклюдер – специальный имплантат, который навсегда закрывает порок сердца. Теперь жизнь девочки вне опасности. Молодые родители пережили второе рождение дочери и теперь уверены, что все у их малышки будет хорошо.

Фонд Рината Ахметова продолжает помогать людям и готовит новые программы и проекты. Об этом, в частности, рассказала Наталья Емченко, член попечительского совета Гуманитарного штаба Рината Ахметова.

«Для Украины благотворительность имеет первостепенную важность. В 2014-м году, с началом войны, Ринат Ахметов принял решение сконцентрировать все усилия на помощи мирному населению Донбасса. На протяжении последних трех лет 90% всех проектов Фонда реализует Гуманитарный штаб – крупнейшая гуманитарная миссия в истории Украины. А возможно, и в истории мировой благотворительности. Когда один человек спас более миллиона человеческих жизней, это точно заслуживает большого уважения», – отметила Наталья Емченко.