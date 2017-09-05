Порошенко в ООН поднимет вопрос о введении миротворческой миссии на Донбассе. Новости

Президент Украины Петр Порошенко в ООН будет поднимать вопрос о введении миротворческой миссии на Донбассе. Об этом сегодня, 5 сентября, заявил представитель Украины в ООН Владимир Ельченко, пишет «Радио Свобода».

«Порошенко будет выступать в Генассамблее, есть смысл изложить наше видение. Дело не в том, нравится это России или нет, мы имеем право на собственные убеждения, мы их будем продвигать и в рамках Генассамблеи также. Президент Украины будет выступать 20 числа (сентября – ред.) В Совете безопасности ООН, будет специальное заседание, посвященное миротворчеству. Думаю, это будет еще одна возможность сказать о нашем видении роли ООН на Донбассе», – сказал Ельченко.

«Это вопрос очень сложный ... до момента, пока этот конфликт не будет заморожен, то есть прекратятся боевые действия, думаю, ни одна страна не позволит себе отправить своих миротворцев, которые действовали бы в условиях активных боевых действий», – добавил дипломат.

Ранее сообщалось, что сегодня президент РФ Владимир Путин заявил, что наличие миротворцев ООН на Донбассе пошло бы на пользу разрешению конфликта на востоке Украины, и поручил российскому МИД внести соответствующий проект резолюции на рассмотрение СБ ООН.



В то же время в МИД Украины заявили, что в случае принятия решения о введении операции по поддержанию мира, не может быть и речи о присутствии военного или иного персонала стороны-агрессора на территории Украины под видом миротворцев.