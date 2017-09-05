Было АТО – станет «ОПО». Новый термин военной операции на Донбассе. Новости

Антитеррористическую операцию на Донбассе заменят термином «Операция по обороне Украины», что предусматривает законопроект о реинтеграции Донбасса. Об этом сегодня, 5 сентября, заявил заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины Юрий Грымчак. сообщает « Радио Свобода ».

«Операция по обороне Украины», – сказал замминистра, отвечая на вопрос ведущего, каким термином будет заменена понятие АТО.

По его словам, термин «война" употребляться не будет. «Мы можем назвать это войной. Фактически, тогда мы объявляем войну Российской Федерации. Мы объявляем войну и начинаем получать все, что может предложить российский ВПК», – рассказал Юрий Гримчак.

Ранее сообщалось, что Гримчак заявил о том, что Россия начала процесс уменьшения своего присутствия на временно неподконтрольных территориях Донбасса.