Заявление Путина по миротворцам на Донбассе. В Германии заговорили о снятии санкций. Главная

Министр иностранных дел Германии Зигмар Габриэль (на фото) положительно отозвался об инициативе президента России Владимира Путина по миротворцам ООН на Донбассе, сообщает « Сегодня.ua ».

Глава МИД ФРГ считает, что это было бы первым шагом к снятию санкций из России. Габриэль добавил, что участие России нужно для решения различных конфликтов, в частности, кризиса вокруг КНДР.

Ранее сообщалось, что сегодня, 5 сентября, президент РФ Владимир Путин считает, что наличие миротворцев ООН на Донбассе пошло бы на пользу разрешению конфликта на востоке Украины, и поручил российскому МИД внести соответствующий проект резолюции на рассмотрение СБ ООН.

В то же время в МИД Украины заявили, что в случае принятия решения о введении операции по поддержанию мира, не может быть и речи о присутствии военного или иного персонала стороны-агрессора на территории Украины под видом миротворцев.