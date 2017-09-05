Заявление Путина по миротворцам на Донбассе. В Германии заговорили о снятии санкций. Главная

Министр иностранных дел Германии Зигмар Габриэль (на фото) положительно отозвался об инициативе президента России Владимира Путина по миротворцам ООН на Донбассе, сообщает «Сегодня.ua».
Глава МИД ФРГ считает, что это было бы первым шагом к снятию санкций из России. Габриэль добавил, что участие России нужно для решения различных конфликтов, в частности, кризиса вокруг КНДР.
Ранее сообщалось, что сегодня, 5 сентября, президент РФ Владимир Путин считает, что наличие миротворцев ООН на Донбассе пошло бы на пользу разрешению конфликта на востоке Украины, и поручил российскому МИД внести соответствующий проект резолюции на рассмотрение СБ ООН.
В то же время в МИД Украины заявили, что в случае принятия решения о введении операции по поддержанию мира, не может быть и речи о присутствии военного или иного персонала стороны-агрессора на территории Украины под видом миротворцев.
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