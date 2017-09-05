В «ЛНР» подорожало мясо, сало и сметана. Новости

Стоимость сахара, творога и овощей в «Луганской народной республике» снизилась в августе 2017 года по сравнению с июлем. Об этом сообщают интернет-ресурсы НКТ*, ссылаясь на сравнительный мониторинг цен на продовольственные товары «министерства промышленности и торговли ЛНР».

Так, цена на сахар-песок снизилась на 18% – с 47,75 руб. (21,42 грн по курсу «государственного банка ЛНР» на 05.09.17) до 40,32 руб. (18,08 грн).

Творог подешевел почти на 11% – с 219,60 руб. (98,48 грн) до 198,37 руб. (88,96 грн).

Стоимость овощей снизилась:

репчатого лука – на 65% – с 31 руб. (13,91 грн) до 18,70 руб. (8,39 грн);

картофеля – на 23%: с 22,94 руб. (10,29 грн) до 18,62 руб. (8,35 грн);

морковь подешевела на 31% – с 30,48 руб. (13,67 грн) до 23,22 руб. (10,42 грн);

свекла – на 20% – до 17,87 руб. (8,02 грн).

Также уверяют, что в августе на 8% подешевела вареная колбаса – до 147,14 руб. (65,99 грн), на 3% – сливочное масло. Незначительно снизилась цена на пшеничную муку высшего сорта.

Отмечают, что не изменилась цена на ржано-пшеничный хлеб, макаронные изделия из мягких сортов пшеницы, гречневую крупу, подсолнечное масло, белокочанную капусту, куриное яйцо, рис.

В августе на 4% подорожало мясо птицы – до 104,51 руб. (46,87 грн), также незначительно подорожал хлеб из муки высшего сорта, молоко, говядина, свинина, сало и сметана.

*Сокращения: НКТ – временно неподконтрольная украинской власти территория

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