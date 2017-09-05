Останки 27 неизвестных солдат Второй мировой перезахоронили под Соледаром (Видео). Новости

Возле Соледара, в поселке Берестовое (Донецкая обл.) братскую могилу советских солдат обнаружил поисковый отряд. Захоронение было разграблено черными археологами. Сегодня, 5 сентября, останки воинов, защищавших Донбасс от немецко-фашистких захватчиков, торжественно перезахоронили.

На центральной площади поселка Берестовое сотни местных жителей провожали в последний путь 27 бойцов, которые пали в сражениях во время Второй мировой войны. Спустя 75 лет солдатам торжественно воздают почести и хоронят у монумента защитникам Родины. «Память. Мой отец тоже погиб на фронте. Я пришла тоже их помянуть. А как же? Они погибли все там. Надо, конечно. Чтобы память осталась», – сказала жительница Берестового Людмила Запорожченко.

Анатолий Иванович живет в соседнем Соледаре. Он уверен, что среди останков похороненных сегодня солдат вполне могут быть и его деды. Их судьба неизвестна до сих пор. «Мы сегодня провожаем в последний путь моих дедушек. Которые трое не вернулись с войны. Двое из них без вести пропавшие. Поэтому я уверен в том, что в одном из гробов лежат мои дедушки. Поэтому я провожаю их в последний путь», – поделился Анатолий Пидойма.

Братскую могилу солдат Второй мировой поисковому отряду показали местные жители. Рассказали, что место заброшено и ни в каких архивах не обозначено. Останки раскопали, но вот личности их установить практически невозможно. Все разграбили черные археологи. «Мы убедились в том, что там находятся человеческие останки, они лежали беспорядочно, разбросаны. В ящик закинуты, ломаные лопатами. Видно, что это работа черных археологов. Личные вещи, которые могли бы дать нам возможность установить этих людей, не были обнаружены. Скорее всего, они были забраны теми же самыми черными археологами», – рассказал руководитель поискового отряда «Плацдарм» Алексей Юков.

Все 27 гробов опустили в землю у памятного мемориала. Дань уважения погибшим воинам отдали общественники, местные жители, школьники и представители власти. «Во Второй мировой войне очень много погибло наших ребят. Очень много пропали без вести. И эти такие мероприятия, это, прежде всего, урок для детей, для будущего поколения о том, что надо любить свою страну, надо защищать. Никто не останется без памяти, всех будут помнить всегда», – сказал заместитель председателя Донецкой облгосадминистрации Владислав Лаврик.

Источник: ТК «Донбасс»

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