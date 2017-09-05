Благодаря импланту малышке из Рубежного вернули здоровье (Видео). Новости

В Украине тысячи малышей рождаются с врожденными пороками сердца. Большинство детей можно спасти. Например, вживив имплант в виде спирали. Устройство с десятикопеечную монету, может стоить до 100 тыс. грн. Для многих семей сумма неподъемная.

Эля – папина дочка. Уследить за активной малышкой ему непросто. Алина Гайдук ждала первенца, когда в их родном Рубежном (Луганская обл.) развернулись ожесточенные бои. «Это были первые месяцы моей беременности. И услышала, как начали бомбить. Такой шок, не знаешь кричать, бежать, что делать», – вспоминает мать Эли.

Девочка появилась на свет абсолютно здоровой. Неладное врачи заподозрили, когда ей было 3 месяца. «Наш врач говорит: "Что-то мне не нравиться ваше сердечко! Нужно сходить на УЗИ". И нам поставили диагноз – открытый артериальный проток», – рассказала Алина.

Киевские кардиохирурги показали, что через боталлов проток часть крови сбрасывается в легкие. Устранить порок может только окклюдер – миниатюрный имплант из дорогостоящего сплава. «У нас достаточно большой опыт уже в проведении этих операций. Риск проведения в наших руках он даже ниже, чем в некоторых европейских клиниках ведущих. Основная проблема, которая стоит сейчас перед нами, это найти средства, спонсоров», – сообщил заведующий отделением эндоваскулярной хирургии столичной больницы «ОХМАТДЕТ» Андрей Максименко.

Стоимость такого устройства – около ста тысяч гривен. Для супругов – целое состояние. «Очень тяжело для нашей семьи собрать такую сумму. Может она для кого-то и небольшая, но для нас большая», – поделилась Алина. «Я бы никак бы не собрал. А сейчас такое время, что никто так просто не займет», – добавил отец Эли Евгений.

Штаб Рината Ахметова приобрел дорогостоящее устройство. Его всего за полчаса вживили в сердечко Эли. А через 2 дня девочку выписали из больницы.

В первые годы своей работы Штаб приобрел окклюдеры для 25 детей. А с момента запуска проекта «Здоровое сердце» прооперированы еще 19 маленьких пациентов. Более 20 тысяч украинцев адресно поддержал Фонд Ахметова в мирное время. А с начала вооруженного конфликта на Донбассе его адресную помощь получили свыше 50 тысяч человек.

Источник: ТК «Донбасс»

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