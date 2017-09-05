Борщевой набор в Украине подорожал на треть. И это не предел (Видео). Новости

Борщевой набор в Украине подорожал на треть, подсчитали эксперты. Все за счет мяса. Даже покупая куриное, не получится сэкономить. Популярное блюдо готовят едва ли не в каждой семье. В течении осени ингредиенты для борща могут стать еще дороже – прогнозируют аналитики.

Любимое блюдо жительницы Краматорска (Донецкая обл.), пенсионерки Галины Ивановны – борщ на ребрышках. Ингредиенты покупает на городском рынке в надежде сэкономить. Но продавцы торгуются неохотно, сетует женщина. «Я вообще-то ребрышки предпочитаю, дорого, очень дорого. Стояла – никак не уторговалась. Наверно буду делать постный, с фасолью», – поделилась женщина.

Продавцы рассказывают, что ходовой товар на борщ – свиная хребетная кость и говяжьи ребрышки. Признают, цены на всю мясную продукцию повышать начали еще в августе. «Борщевая кость 15 покаместь, поднимется – будет 20. Если ребрышки были 55, то в данный момент они 60. Кормить его очень дорого, покупать очень дорого. За счет этого цены поднимаются. Но не намного пока, а дальше что будет неизвестно», – говорит реализатор свинины Светлана.

Дарья – мама двоих малышей. Мясо, говорит краматорчанка, покупает регулярно, но только детям. Девушка в декрете, семья живет на зарплату мужа. На себе родителям приходится экономить. «Нам кости, детям мясо. А если подорожает еще, то будем себе что-то урезать. Детям надо покупать», – сказала Дарья.

Не особо сэкономишь сейчас и на курице. По стоимости филе птицы уверенно догоняет свинину и говядину. «В процессе того, как мы берем, оно постоянно поднимается, на гривну, на 2, на полторы. В августе 3 раза подъем был цен. Филе у нас было 72, сейчас вот 89», – рассказала реализатор курятины Елена.

Эксперты уверенны – нынешняя стоимость мяса не предел. Уже зимой цены на него могут существенно взлететь. «Все упирается в нашу покупательную способность, но это не затормозит рост на мясо. И рост будет происходить до конца года. Уже в декабре мы получим одинаковую цену с Европой и увидим больше импорта, чем сейчас. Борщевой набор будет лидером подорожаний до конца года. Может быть до 20% к концу года», – сообщил глава Ассоциации торговых сетей Украины Алексей Дорошенко.

Покупатели жалуются, что цены на овощи тоже растут, как грибы после дождя. Лук, морковь, капуста, перец, помидор – все выросло в закупке минимум на 50 копеек. «Да все дорожает. Придешь – глянешь: раз, уже другая цена. Не знаешь, какие деньги брать», – сетует житель Краматорска Владимир Семенович.

Продавцы объясняют, что с наступлением осени увеличиваются затраты на дополнительный обогрев теплиц. А из-за повышения цен на автогаз еще затратнее стала транспортировка товара. Поэтому, говорят, и меняют часто ценники.

Источник: ТК «Донбасс»

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