«Улибка» вместо «Посмішки»: Дружковку проинспектировали на украинизацию (Фото). Новости

В Дружковке (Донецкая обл.) члены специальной комиссии Донецкой областной государственной администрации проинспектировали ход украинизации. Специалисты из ДонОГА во главе с и.о. директора департамента информационной и внутренней политики Людмилой Быченко проехались по городу, посетили опорную школу, Центр предоставления административных услуг (ЦПАУ) и сделали свои выводы.

Тотальный процесс украинизации в Дружковке стартовал в мае. Стимулом стал солидный призовой фонд – 30, 20 и 10 млн грн, обещанные областным руководством городам, которые займут соответственно I, II и III место.

Главное условие для получения денег – заменить все указатели топонимических объектов, рекламные вывески и информационные стенды на государственный язык. Работа в этом направлении в Дружковке велась все лето. И, как отметила секретарь горсовета Ирина Бучук, дружковчане не остались равнодушны, и отнеслись к этому процессу положительно и с пониманием. «Идеей установить украиноязычные таблички и аншлаги прониклись все – от руководства, коммунальных структур до предпринимателей. Мы старались не применять административных рычагов воздействия, а разговаривать и убеждать людей», – объяснила она.

Экскурсия по городу для ревизоров длилась несколько часов. Маршрут охватывал не только центральные улицы, но и городские рынки с микрорайонами. Не обошлось без визита в ЦПАУ и опорную школу. Все это время члены комиссии постоянно фотографировали, фиксировали и делали пометки в блокноты.

Результаты проверки оказались неоднозначными. «Сегодня я увидела, что работа в городе была проведена колоссальная. Очень понравился творческий подход в разработке макетов дорожных указателей: название дублируется на украинском и английском языках с иллюстрацией герба Дружковки. Впечатление произвели ЦПАУ и опорная школа. Однако есть и минусы: это "Улибка" вместо "Посмішки", заклеенные буквы в названиях торговых точек, встречаются русскоязычные указатели на домах в частном секторе, отсутствие информации о расписании движения и названия на остановках общественного транспорта», – отметила Людмила Быченко.

Озвучив все замечания, члены комиссии сошлись во мнении, что шанс на победу у Дружковки есть. Для этого надо учесть и исправить все недочеты. Встречающая сторона, в свою очередь, пообещала, что к повторной ревизии недостатки будут устранены.

Напомним, ранее комиссия посетила Покровск (до переименования Красноармейск), который тоже намерен победить в конкурсе. Именно он стал главным конкурентом Дружковки в данном вопросе.

Источник: Знамя индустрии

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