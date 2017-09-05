В Краматорске работает областное отделение гемодиализа (Фото). Новости

В Краматорске (Донецкая обл.) с августа официально работает областное отделение гемодиализа. Об этом сообщил заместитель директора департамента здравоохранения Донецкой областной государственной администрации Владимир Колесник.

«Отделение официально работает и обслуживает жителей города, региона и области», – сказал он.

Областное отделение гемодиализа относится к юридическому лицу КЛПУ «Городской онкологический диспансер Краматорска». Размещено оно на базе горбольницы №2 на 4-м этаже.

Заведующим областным отделением гемодиализа стал врач высшей категории, ассистент кафедры анестезиологии и интенсивной терапии Донецкого национального медицинского университета Михаил Николаевич Драгомерецкий. До этого он много лет возглавлял городское отделение гемодиализа.

В областное отделение гемодиализа перешло работать большинство сотрудников городского отделения. Кроме этого, в штате будут проходить интернатуру 4 врача-анестезиолога.

Как рассказал Михаил Драгомерецкий, на данный момент в отделении проходит лечение 83 человека со всех городов Донецкой области, включая Краматорск. За это время была оказана помощь 6 пациентам, которые поступили по санавиации. «У этих людей было тяжелейшее состояние – кома, отек легких… Им оказали необходимую помощь и тем самым спасли жизнь», – сказал врач.

Городское отделение гемодиализа готовят к закрытию. На очередном заседании планово-бюджетной комиссии депутатами горсовета было рассмотрено обращение начальника отдела охраны здоровья о закрытии городского отделения гемодиализа, которое все члены комиссии поддержали единогласно.

Торжественное открытие областного отделения гемодиализа состоится в ближайшее время.

Источник: Восточный проект

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