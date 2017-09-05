Донецкие и луганские пограничники-кинологи показали свое мастерство (Фото) . Новости

Погранички-кинологи Восточного регионального управления Государственной пограничной службы Украины показали свое мастерство в Харькове. Об этом сегодня, 5 сентября, сообщает пресс-служба Госпогранслужбы.

В соревнованиях участвовали команды Луганского, Харьковского, Сумского, Донецкого и Краматорского отрядов – всего 13 военнослужащих со своими четвероногими подопечными, которые были признаны лучшими в своих подразделениях и достигли высоких результатов служебной деятельности. «Основная цель проведения соревнований была в определении лучших специалистов-кинологов регионального управления, обобщение передовых форм и лучших методик подготовки инспекторов-кинологов со служебными собаками, популяризация пограничной кинологии и пропаганда военно-прикладных видов спорта и здорового образа жизни», – говорится в сообщении.

В соответствии с программой соревнований, в них приняли участие кинологи с розыскными и специальными собаками. Во время охраны границы розыскные собаки используются для поиска человека по запаховым следам, осмотра местности и задержания нарушителей границы, как правило, на зеленой участке границы.

Специальные собаки используются в пунктах пропуска для поиска оружия, боеприпасов, наркотических и взрывчатых веществ. Именно по данным направлениям и соревновались четвероногие пограничники со своими хозяевами. По итогам соревнований в индивидуальном первенстве среди специалистов со служебными собаками лучшие результаты показали военнослужащие Сумского отряда: прапорщик Дмитрий Кириченко с бельгийской овчаркой Шерли и прапорщик Евгений Подставка с немецкой овчаркой Арес. Среди специалистов по розыскными собаками лучший результат показал старший сержант Сергей Руденко с немецкой овчаркой БРИКС, которые проходят службу в Харьковском отряде.