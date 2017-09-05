В «ДНР» уже готовят окопы и блиндажи для миротворцев. Новости

Бывший «секретарь комитета госбезопасности ДНР» и создатель незаконного вооруженного формирования «Восток» Александр Ходаковский отреагировал на предложение президента России Владимира Путина по поводу ввода миротворцев ООН на Донбасс. Распорядился готовить вторую линию обороны за будущими позициями миротворцеа. Об этом Ходаковский заявил сегодня, 5 сентября, на своей странице в Facebook.

«Я, в свою очередь, дал команду подготовить окопы и блиндажи на промзоне к передаче миротворцам по описи, а за их спинами готовить вторую линию - чтобы им не было тоскливо холодными зимними вечерами», - написал Ходаковский в социальной сети.

Напомним, ранее президент России Владимир Путин заявил, что считает, что наличие миротворцев на Донбассе пошло бы на пользу разрешению конфликта на востоке Украины при выполнении ряда условий. В частности, по мнению Путина, миротворцы могут находиться только на линии разграничения на Донбассе и речь может идти «только о функции обеспечения безопасности сотрудников ОБСЕ».