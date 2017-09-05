РФ уже направила в ООН проект по размещению миротворцев на Донбассе . Новости

Россия направила генсеку ООН Антониу Гутерреша и председателю Совета Безопасности Текеде Алем проект резолюции о размещении миротворцев на линии соприкосновения в Донбассе. Об этом сегодня, 5 сентября, заявил в постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя, пишет «Тиждень».

«Сегодня нами направлено соответствующий проект резолюции председателю Совета Безопасности и генеральному секретарю ООН. Надеемся, что в ближайшее время он будет распространен среди членов Совета», – сказал дипломат.

По его словам, в ближайшее время текст будет изучен экспертами стран-членов Совбеза, а основной этап переговоров начнется на следующей неделе после возвращения постпредов из поездки в Эфиопию.

Напомним, ранее президент России Владимир Путин заявил, что считает, что наличие миротворцев на Донбассе пошло бы на пользу разрешению конфликта на востоке Украины при выполнении ряда условий. В частности, по мнению Путина, миротворцы могут находиться только на линии разграничения на Донбассе и речь может идти «только о функции обеспечения безопасности сотрудников ОБСЕ».

Также сообщалось, что президент Украины Петр Порошенко в ООН будет поднимать вопрос о введении миротворческой миссии на Донбассе.

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