В Сокольниках Славяносербский район, временно неподконтрольная территория Луганщины) во время тушения пожара сухой травы взорвался боеприпас. В результате трое участников незаконных вооруженных формирований погибли, еще один – ранен. Об этом сегодня, 5 сентября, сообщают интернет-реусурсы НКТ*.

«Во время ликвидации очага возгорания произошел подрыв минно-взрывного устройства, в результате которого трое военнослужащих погибли, один получил ранения», – говорится в сообщении.

*Сокращения: НКТ временно неподконтрольная украинской власти территория