В Авдеевке открыли «Пространство, дружественное к детям» (Фото). Новости

В Авдеевке (Донецкая обл.) начал работать новый детский центр. Об этом сегодня, 5 сентября, сообщает Военно-гражданская администрация Авдеевки на странице в Facebook.

Центр начал работу благодаря финансовой поддержке Чешской международной гуманитарной организации «Человек в беде». «Сегодня на базе организации инвалидов "Преодоление" состоялся праздник для детей разного возраста по случаю открытия нового детского центра, который будет работать в Авдеевке благодаря финансовой поддержке Чешской международной гуманитарной организации "Человек в беде"», – говорится в сообщении.

Грант на реализацию проекта «Пространство, дружественное к детям» позволит помочь детям в полноценной психологической и социальной адаптации. В центре будут проводиться игры, спортивные и культурные мероприятия, занятия по декоративно-прикладному искусству и всевозможные виды арт-терапии. «Нашу идею поддержала организация "Человек в беде", которая помогла воплотить наши мечты в жизнь. Спасибо им за это огромное. Теперь у нас появился необходимый спортинвентарь для занятий лечебной физкультурой, развивающие настольные игры, материал для арт-терапии. "Пространство" – это место, где детям будет интересно и они с пользой проведут время, станут активнее, найдут новых друзей,. Также в центре есть и родительские группы, где можно обмениваться опытом, советоваться, обсуждать воспитание детей. Приглашаем всех желающих в наш центр», – говорит руководитель «Преодоления» Нина Коюда.