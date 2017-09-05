Плотницкий вслед за Захарченко заговорил об условиях для миротворцев на Донбассе. Новости

Прекращение огня и отведение ВСУ и вооружения от линии разграничения на Донбассе позволит разговаривать о введении на Донбасс миротворцев Организации Объединенных Наций. Об этом сегодня, 5 сентября, заявил «глава ЛНР» Игорь Плотницкий, пишут интернет-ресурсы НКТ *.

«Только в условиях прекращения огня и отведения украинских войск и вооружения от линии разграничения можно вернуться к рассмотрению вопросов введения на Донбасс миротворцев Организации Объединенных Наций», – говорится в заявлении.

Ранее сообщалось, что «глава ДНР» Александр Захарченко заявил, что предложение президента РФ Владимира Путина о введении миротворцев на Донбасс «необходимо обсуждать».

*Сокращения: НКТ временно неподконтрольная украинской власти территория