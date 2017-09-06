Российская компания начала выдавать в «ДНР» кредиты под 38% годовых, – соцсети. Новости

В «ДНР» некая финансовая компания «Рост» начала выдавать кредиты под 38% годовых. Об этом сообщают жители в социальных сетях.

Отмечается, что офис компании находится в центре Донецка (в здании бывшего «Укрбизнесбанка»).

«Если кому интересно, то в ДНР дают кредиты. Паспорт, ИНН, карта Центрального республиканского банка (зарплатная, пенсионная). Выдает кредитная компания Рост, приехавшая из России. Так что, гоу, в долги. 38% годовых», – анонсируют пользователи.

В обсуждении жители уточняют дополнительные условия кредитования. «Плюс еще человек, который берет кредит, не может покинуть приделы ДНР», – дополняет Дмитрий.

Размер годовых процентов обескуражил:

Кристина: «Них**на себе годовых... Кто же будет брать кредит-то?»;

Павел: «38%! Они икрой там не подавятся?»;

Сергей: «Вот тебе и братская страна! Пришли жи*ы наживаться на людской нищете и безысходности»;

Игорь: «При ключевой ставке ЦБ РФ 9% очень даже прибыльный бизнес, сравнимый с торговлей наркотиками и оружием»;

Сергей В.: «Кто то еще думает, что РФ братская страна?».

Как сообщалось ранее, подготовка к открытию в Донецке центрального офиса компании «Рост» началась в августе.

Напомним, в середине июля о старте системы кредитования заявил «глава ДНР» Александр Захарченко. Он утверждал, что «центральный республиканский банк ДНР» к концу текущего – началу следующего года планирует начало выдачи потребительских кредитов населению.

Но уже к концу месяца «председатель ЦРБ ДНР» Ирина Никитина констатировала: систему потребительского кредитования планируют запустить к сентябрю. «Мы запускаем вместе с финансовой компанией кредитные карты, которые будут работать в безналичных расчетах. Наличные денежные средства в банкоматах и кассах банка получить с этих карт невозможно», – сказала Никитина.

Она уточнила, что кредиты будут предоставляться не «ЦРБ ДНР», а финансовой компанией (наименование не указано), которой будут проработаны все параметры кредитования. В частности, пилотным проектом предусмотрено, что финансовая компания будет выдавать краткосрочные кредиты сроком до 1 года. Лица, получившие кредитную карту, смогут рассчитываться ею в «республиканских» торговых сетях за товары и услуги.

Следует также отметить, что в июне та же Ирина Никитина сообщала, что в «ДНР» обсуждают возможность открытия отделения банка Южной Осетии. «Те государства, которые нас признали, ведут с нами переговоры в части открытия своих банков. Мы думаем, что скоро произойдут какие-то изменения», – сказала Никитина.

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