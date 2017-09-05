Местным украинским радиостанциям на Донбассе могут позволить работать без лицензии. Новости

Местным украинским радиостанциям на Донбассе могут разрешить работать без лицензий. За проект изменений в некоторые законы по поводу территорий с особым режимом вещания N6565 в первом чтении сегодня, 5 сентября, проголосовали 267 депутатов, передает «ЛІГА.net».
Вместо лицензии таким радиостанциям Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания будет выдавать разрешения на временное вещание.
Как пояснила, представляя документ, глава комитета по вопросам свободы слова Виктория Сюмар, на прифронтовых территориях есть возможность оперативно организовать местные радиостанции и перекрывать российские радиоэфиры. А выдача лицензий по полной процедуре может затянуть процесс.
Ранее сообщалось, что близ села Бахмутовка (Новоайдарский р-н, Луганская обл.) введена в эксплуатацию новая 134-метровая радиотелевизионная станция, построенная в начале августа. С ее помощью на подконтрольные украинской власти и частично – неподконтрольные, будут вещать более десятка телеканалов и 4 радиостанции. По мнению специалистов, расширять украинское вещание эффективнее, чем глушить сигнал с «Л/ДНР».
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