Жители Донецка обсуждают книгу о «Моторолле» за 430 руб. (Фото). Новости

В Донецке поступила в продажу книга корреспондента российского телеканала «Lifenews» Семена Пегова «Я и рыжий сепар», повествующая о ликвидированном Арсене Павлове (позывной «Моторола»).

Издание насчитывает 255 страниц, тираж 3000 экземпляров. Стоимость в Донецке составляет 430 руб. (190 грн по курсу «центрального банка ДНР»). При этом в российских интернет-магазинах цена данной книги – 199 руб. (87 грн).

Жители Донецка и Макеевки в соцсетях неоднозначно отреагировали на новинку:

Виктор: «430р., да ну на*»;

Марина: «Мама мия!!!! Вероятно, это и есть дно»;

Эридия: «Это днище. Я такое не читаю, и другим не советую»;

Игорь: «Какая "республика", такая и литература»;

Анна: «Ого, аж целых 430 руб. Интересно, эту книженцию хоть кто-то купил?»;

Валерий: «Да все [в "ДНР"] понимают. Только сами себе боятся признаться, что их тупо кинули. Они ждали маршала Джюкова, который их поведет на Киев. А появился писатель с мойщиком машин и методичками 1945 года»;

Владимир: «Эти ребята, мойщики и охранники хоть кем то стали. А вы то кто, писаки малограмотные и тараканы трусливые»;

Артем: «Еще и деньги берут. А чо бесплатно не раздают?».

Напомним, командир батальона «Спарта» Арсен Павлов, известный под позывным «Моторола», был взорван в лифте дома в центре Донецка 16 октября 2016 года.

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