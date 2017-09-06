Жители Донецка обсуждают книгу о «Моторолле» за 430 руб. (Фото). Новости

Жители Донецка обсуждают книгу о «Моторолле» за 430 руб. (Фото)

06.09.17 06:42dnews.dn.uaНовости

Фото из открытых источников

В Донецке поступила в продажу книга корреспондента российского телеканала «Lifenews» Семена Пегова «Я и рыжий сепар», повествующая о ликвидированном Арсене Павлове (позывной «Моторола»).

Издание насчитывает 255 страниц, тираж 3000 экземпляров. Стоимость в Донецке составляет 430 руб. (190 грн по курсу «центрального банка ДНР»). При этом в российских интернет-магазинах цена данной книги – 199 руб. (87 грн).

Жители Донецка и Макеевки в соцсетях неоднозначно отреагировали на новинку:

  • Виктор: «430р., да ну на*»;
  • Марина: «Мама мия!!!! Вероятно, это и есть дно»;
  • Эридия: «Это днище. Я такое не читаю, и другим не советую»;
  • Игорь: «Какая "республика", такая и литература»;
  • Анна: «Ого, аж целых 430 руб. Интересно, эту книженцию хоть кто-то купил?»;
  • Валерий: «Да все [в "ДНР"] понимают. Только сами себе боятся признаться, что их тупо кинули. Они ждали маршала Джюкова, который их поведет на Киев. А появился писатель с мойщиком машин и методичками 1945 года»;
  • Владимир: «Эти ребята, мойщики и охранники хоть кем то стали. А вы то кто, писаки малограмотные и тараканы трусливые»;
  • Артем: «Еще и деньги берут. А чо бесплатно не раздают?».

Напомним, командир батальона «Спарта» Арсен Павлов, известный под позывным «Моторола», был взорван в лифте дома в центре Донецка 16 октября 2016 года.

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