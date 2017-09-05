Иск против РФ: В Украине хотят отменить судебный сбор для переселенцев. Новости

В Украине хотят освободить от уплаты судебного сбора переселенцев, подающих иск против Российской Федерации. Об этом сегодня, 5 сентября, на своей странице в Facebook сообщил народный депутат Андрей Сенченко.

«Этим законом предусмотрено освобождение от уплаты судебного сбора граждан, пострадавших от вооруженной агрессии Российской Федерации против Украины и оккупации части территории нашей страны, подающих иски против государства-агрессора», – говорится в сообщении.

Андрей Сенченко отметил, что в соответствии с действующим порядком любой вынужденный переселенец, подавая иск против России, должен заплатить до 8 тыс. грн судебного сбора.

По его словам, проект закона №5183 предварительно стоит на четверг в повестке дня сессии Верховной Рады Украины.