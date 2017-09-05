Суркисы ведут переговоры о проведении матча ФК «Мариуполь» – «Динамо». Новости

Игорь и Григорий Суркисы ведут переговоры о проведении матча ФК «Мариуполь» – «Динамо». Об этом сообщает источник «Украинской правды» в Премьер-лиге.

Даже называется возможная дата проведения игры – 20 сентября 2017 года. Братья Суркисы уже встретились с президентом Премьер-лиги Владимиром Генинсоном. На этой встрече Генинсону предложили внести ходатайство от УПЛ на комитет Федерации футбола Украины, чтобы матч «Мариуполь» – «Динамо» был проведен именно 20 сентября и клубу не причисляли техническое поражение.

Также стало известно, что в ФФУ готовы пойти на уступки «Динамо» и перенести игру, но только в том случае, если киевский клуб договориться с другими команды УПЛ и самим ФК «Мариуполь» по проведению этой игры.

Как известно, «Динамо» грозит техническое поражение за неявку на матч в Мариуполь.

Решение по этому вопросу будет принято регламентным комитетом ФФУ 7 сентября.

Если «Динамо» присудят техническое поражение, то у клуба остается еще шанс подать апелляцию в Апелляционный комитет ФФУ, а затем в качестве последней инстанции – Спортивный арбитражный суд в Лозанне.

Напомним, основной состав ФК «Динамо» (Киев) не поехал в Мариуполь на матч 7-го тура чемпионата УПЛ, который должен был состояться 27 августа на стадионе «Ильичевец».

При этом руководство ФК «Динамо» обратилось с письмом к Федерации футбола Украины, Украинской премьер-лиге и ФК «Мариуполь», в котором вновь заявило о готовности сыграть матч 7-го тура УПЛ с ФК «Мариуполь» в Мариуполе, однако после нормализации оперативной обстановки на мариупольском направлении в зоне проведения АТО.

После отказа ФК «Динамо» играть 27 августа матч Украинской Премьер-лиги в приморском городе с ФК «Мариуполь» решили сразиться ветераны украинского футбола. Мариупольцам противостояли кумиры Приазовья 90-х годов и звезды украинского футбола 90-х и 2000-х годов.

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