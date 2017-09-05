Идея Путина о миротворцах приведет к созданию «сектора Газа» на Донбассе, – эксперт. Новости

Размещение миротворцев Организации Объединенных Наций только на линии соприкосновения на Донбассе, как сегодня, 5 сентября, предложил президент России Владимир Путин, приведет к дальнейшей заморозке конфликта. Такое мнение высказала российский оппозиционный политик, организатор Антивоенного движения Ольга Курносова, пишет «Обозреватель».

«Введение миротворцев имеет смысл лишь в том случае, если они будут иметь возможность действовать на всей территории "Л/ДНР". Если они будут находиться только на линии соприкосновения, это приведет к дальнейшей заморозке конфликта и созданию подобия "сектора Газа" в Украине», – отметила Курносова.

По ее словам, Украина должна предпринимать активные дипломатические усилия, чтобы добиться введения миротворцев также на границу с Россией. «Именно через границу с РФ в "Л/ДНР" поступают вооружения и российские военные формирования. Украине надо работать на этом направлении. Шансы есть всегда. И как раз на дипломатическом фронте Киев показывает неплохие результаты», – подытожила Курносова.