На Донетчине женщина хотела получить соцпомощь в связи со смертью внука – «военнослужащего ДНР» (Фото). Новости

На контрольном пункте въезда-выезда «Новотроицкое» задержали родственницу убитого участника незаконных вооруженных формирований. Об этом сообщает пресс-служба Восточного регионального Управления Государственной пограничной службы Украины.

По данным пограничников, жительница Макеевки прибыла на въезд на подконтрольную часть Донецкой области. При осмотре ее личных вещей были обнаружены «военный билет ДНР», «свидетельство о смерти» и «врачебное заключение о смерти», выданные на неподконтрольной территории, на имя ее погибшего внука. Причина смерти, указанная в последнем «документе», – «множественные огнестрельные ранения». Также женщина продемонстрировала фотографии личного характера с внуком в военной форме с оружием на военных позициях.

По словам задержанной, она направлялась на подконтрольную украинской власти территорию для оформления соцвыплат в связи со смертью своего внука. На данный момент женщину проверяют представители СБУ.