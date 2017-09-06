В Мариуполе столкнулись трамваи (Фото). Новости

Поздним вечером 5 сентября в Мариуполе на пр. Металлургов столкнулись два трамвая, работающие по маршруту №10.

Как стало известно, у одного из трамваев, который двигался по проспекту пустым, возникли проблемы с аккумулятором.

В результате трамвай по инерции поехал назад. В это время за ним двигался еще один, в котором находились пассажиры.

Водитель «заднего» трамвая экстренно принял меры и смог отъехать назад. Таким образом, удалось смягчить удар. Но, тем не менее, оба трамвая получили повреждения.

На данный момент информации о пострадавших не поступало.

Подробности выясняются.

Источник: Сайт города Мариуполя