В центре Мариуполя рабочего засыпало землей (Фото). Новости

В Мариуполе (Донецкая обл.) в Центральном районе во время работ по замене коллектора погиб рабочий.

Происшествие случилось по адресу пр. Мира, 87, там где проводятся работы по замене коллектора. Сейчас на земле лежит труп мужчины, накрытый синим полиэтиленом. В пресс-службе полиции пояснили, что произошел смертельный случай на месте строительных работ. Погиб мужчина 34 лет.

По словам очевидцев, мужчина стоял на краю ямы, грунт посыпался, и он упал вниз, а сверху его засыпало землей. «Рассказывают, что его откапывали 10 минут», – говорят правоохранители, ссылаясь на показания очевидцев. Строительные работы на этом участке выполняла организация «Днепр Экострой».

Источник: Сайт города Мариуполя