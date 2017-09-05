Цена вопроса. Во сколько обойдутся миротворцы на Донбассе. Новости

Финансирование Миротворческой миссия ООН в случае введения на Донбасс будет происходить из миротворческого бюджета ООН. Об этом сегодня, 5 сентября, заявил постпред Украины при ООН Владимир Ельченко, пишет «112.ua».

По его словам, миротворческая миссия ООН в случае введения на Донбасс должна располагаться на российско-украинской границе, а участие в ней представителей России исключена. «Финансирование миссии будет происходить из миротворческого бюджета ООН. Есть бюджет регулярный, а есть миротворческих операций. Я слышал оценки, что это будет не менее 1 млрд долл. В год, но я не специалист. Обязательно в этой миссии должно будет отмечено, что она будет находиться на всей территории Донбасса, в первую очередь на российско-украинской государственной границе. Еще один вопрос, принципиальный для нас, это вывод к развертыванию миссии ООН всех иностранных войск, а они там одни – РФ», – сказал дипломат.

Ранее сообщалось, что президент РФ Владимир Путин считает, что наличие миротворцев ООН на Донбассе пошло бы на пользу разрешению конфликта на востоке Украины, и поручил российскому МИД внести соответствующий проект резолюции на рассмотрение СБ ООН.

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