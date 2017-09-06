Донецк: Эволюция расписных талонов на транспорт 2014-2017 (Фото). Главная

Новшеством транспортной сферы Донецка военного времени стал выпуск иллюстрированных талонов на городской общественный транспорт. К каждому событию, празднику – запускался новый дизайн.

Новые билеты появились в декабре 2014 года. По дизайну они были идентичны довоенным, но: на русском языке; с пометкой «Донецкая народная республика»; вместо защитной ленты (текстовой и графической защиты) – просто полоска «серебрянки».

Но вот в январе 2015 года выпустили зеленый талон с изображением новогодней елки. С него все и началось. Следующий – в феврале ко Дню влюбленных, потом – к 8 Марта.

Это вызвало неоднозначную реакцию горожан. С одной стороны – ярко, красочно, оригинально. В начале войны, когда город был «удрученным» и «печальным» эти билеты стали лучиком радости. С другой – опять-таки, город в войне, а тут деньги тратят на «блаж».

Но первая точка зрения победила, и запуск нового дизайна уже стал сродни общегородскому событию. Как только появлялся новый билетик – его сразу же выкладывали в Сеть, и начиналось обсуждение, на каких маршрутах уже можно приобрести новый вид. Каждый хотел заполучить новый талон.

На первых талонах цена была указана еще в гривне – 1,50 грн. В апреле 2015 года были запущены два образца: один – в гривне, другой уже в рублях – по 3 руб. В течение лета 2015-го указывались две цены – в обеих валютах. А с осени 2015 года, когда «ДНР» окончательно перешла на рубль, на талонах исчезло и последнее упоминание об Украине.