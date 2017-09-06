Украина готова рассматривать освобождение заложников по формуле «87 на 309», – Тандит. Главная

На очередном заседании Трехсторонней контактной группы, которое состоится сегодня, 6 августа, будут обсуждать вопрос обмена пленными. Украина готова передать 309 пленных в обмен на 87 украинских заложников, удерживаемых на неподконтрольных территориях. Об этом сообщил советник главы Службы безопасности Украины Юрий Тандит, передает «5 канал».
«Мы вышли уже к конкретной точке, когда начали обсуждать форму освобождения (заложников – ред.). Со стороны ОРДЛО подтверждают 87 наших заложников, которые незаконно удерживаются в Донецке и Луганске. Мы готовы рассматривать освобождение по формуле "87 на 309". Мы говорим о тех людях, которые идентифицированы, которые не совершали особо тяжких преступлений и имеют отношение непосредственно к антитеррористической операции. Мы не рассматриваем лиц, которые осуществляли особо тяжкие преступления или преступления, которые не имеют отношения к АТО», – сказал Тандит.
При этом советник главы СБУ отметил, что точных сроков совершения обмена пока нет, и допустил, что названные цифры пленных и заложников могут претерпеть изменения.
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