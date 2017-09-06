Представители Минобороны и волонтеры продолжают поиск тел погибших в 2014-2015 годах. Новости

Только в Днепре числится 116 неопознанных тел бойцов, погибших в 2014-2015 годах. Об этом рассказал заместитель начальника поискового отдела управления гражданско-военного сотрудничества Минобороны Владислав Кравченко.

Он также отметил, что среди этих людей могут быть и воевавшие на стороне «Л/ДНР».

По словам Кравченко, на данный момент существует и функционирует проект «Эвакуация 200» ВСУ, в рамках которого производится поиск, эксгумация, эвакуация тел погибших военнослужащих, представителей правоохранительных органов и военных формирований, создан отдел поисковой работы, который он представляет.

«Одна из основных функций отдела – это координация поисковой деятельности в районе проведения антитеррористической операции, транспортировка тел погибших военнослужащих, также мы принимаем участие в организации идентификации, захоронении военнослужащих», – сообщил представитель Минобороны.

По его словам, поисковые работы проводятся и на подконтрольной, и на неподконтрольной территории.

«Переговорный процесс достаточно сложен, но случаи выезда на ту территорию были», – отметил Владислав Кравченко.

Волонтер миссии «Эвакуация 200» Павел Нетесов (на фото) рассказал, что сейчас активно привлекают к поискам кинологов. Есть даже специальная собака.

«На сегодняшний момент существует одна такая собака в Украине. Это одна из лучших собак в мире, у нее есть данные, ее правильно подготовили. Процесс обучения очень сложный. Надо учитывать те факторы, которые, казалось бы, не имеют значения», – отметил он.

По материалам: Громадьске радіо