У нас были списки готовых объявить голодовку под ВР переселенцев, – правозащитница. Новости

О требованиях митингующих под Верховной Радой переселенцев рассказала руководитель Луганской правозащитной группы Наталья Целовальниченко. Об этом сообщает «Громадське радіо».

По ее словам, основным требованием является разработка и принятие специального закона о возмещении вреда пострадавшим от вооруженного конфликта в Украине, агрессии Российской Федерации.

«Мы просим, чтобы были проработаны правовые нормы о статусе внутренне перемещенных лиц, участников АТО как потерпевших вследствие агрессии РФ, был определен статус детей, которые пострадали вследствие вооруженного конфликта, агрессии РФ. Также мы рассчитываем на разработку в рамках этого закона специального механизма компенсации за утраченное имущество», – рассказала Целовальниченко.

Основаниями для возмещения такого ущерба, по мнению правозащитников, должен быть сам факт вынужденного переселения.

«Мы считаем, что источником финансирования этого закона должен быть не государственный бюджет Украины, мы хотим, чтобы был создан специальный фонд, который будет наполняться за счет средств международных доноров, за счет средств, которые буду аннексированы у России как государства-агрессора, юридических лиц РФ, граждан РФ, которые также причастны к вооруженному конфликту в Украине», – объяснила юрист.

На митинг, по словам Натальи Целовальниченко, не свозили людей с регионов.

«Но мы предварительно беседовали с Кабинетом министров Украины, с СБУ. Нам было анонсировано следующее: мы попытаемся начать сотрудничество, пойти вам навстречу, но в таком случае мы просим не делать массовых акций протеста, не объявлять голодовку. Люди планировали голодать, у нас уже были списки таких людей, не только перед Верховной Радой, но и перед представительством ЕС в Украине, перед посольствами тех государств, которые оказали наибольшую помощь Украине для решения вопросов пострадавших от вооруженного конфликта в Украине», – рассказала она.

«Наш представитель должен будет встретиться с председателем Верховной Рады в этот четверг, чтобы отдельно обсудить вопрос о создании рабочей группы в Верховной Раде по решению этой проблемы. Среди требований мы также ставим вопрос обеспечения функционирования механизма льготного кредитования, потому что в ближайшее время должно начаться рассмотрение проекта Закона Украины «О государственном бюджете на 2018 год», – добавила юрист.

Напомним, 4 сентября в Киеве состоялся митинг в поддержку прав внутренне перемещенных лиц (ВПЛ).

Читайте также: