В Луганском полгода без света около 400 жителей. Новости

Около 400 людей в Луганском (Донецкая обл.) остались без электроэнергии. Об этом рассказал правозащитник Павел Лисянский (на фото).

«Люди, скорее всего, устали не от отсутствия света, а от того, что их проблемы просто не слышат. В марте 2017 года из-за того, что произошел обстрел со стороны «ДНР», «ЛНР», у людей по улице Скилевой и по улице Мира пропал свет. Это около 50 домов. Около 400 людей, среди них 50 детей, остались без электроэнергии», – рассказывает правозащитник.

Люди показали Павлу Лисянскому большую стопку документов. Они направляли заявления в Донецкую областную военно-гражданскую администрацию, они обращались и в Соледар, где заседает контактная группа.

Людям говорят примерно следующее: эту проблему невозможно решить в связи с тем, что кабель перебит в «серой» зоне, необходимо разрешение от «ДНР» о том, что они во время ремонта не будут вести огонь. Это людям говорят, а письменно дают отписки. При этом люди полгода остаются без электроэнергии.

Правозащитники записали видеообращение и разослали его политикам.

«Мы надеемся, что многие откликнутся на эту проблему. Мы попросили этим заняться и Министерство по вопросам оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц. Мы считаем, что этим должна заняться областная власть», – отметил Павел Лисянский.

По его словам, в регионе есть несколько теплоэлектростанций.

«Это Углегорская ТЭС и Мироновская ТЭС. Свет можно переподключить. Рядом с этими улицами есть еще одна линия электросетей. Можно переподключить эти улицы на другую сеть, можно проложить дополнительную», – объясняет правозащитник.

В облэнерго отвечают более квалифицированно, чем военно-гражданская администрация. Суть ответа: невозможно провести ремонт в связи с тем, что идут боевые действия. При этом люди живут без света.

«Продукты питания – консервы, консервация. Сварить ничего нельзя. Воды нет. Водоснабжение Донбасса, особенно в таких маленьких городах, было в определенное время. Все ставили электрические насосы, наполняли баки с водой. Доступа к телевизору, радио нет. Телефоны зарядить нельзя. Дети возвращаются из школы. Как они будут учить уроки?», – вопрошает правозащитник.

По материалам: Громадське радіо