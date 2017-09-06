В одну из школ в неподконтрольной Ясиноватой набрали вдвое меньше учеников, чем в 2016 году, – ОБСЕ. Новости

Наблюдатели Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ в рамках мониторинга ситуации, сложившейся в начале учебного года, поговорили с учителями школ по обе стороны от линии соприкосновения. Об этом сообщается в отчете СММ ОБСЕ по состоянию на 4 сентября.

В неподконтрольных украинским властям районах Донецкой области наблюдатели Миссии посетили 4 школы: по две в Макеевке и в Ясиноватой. Отмечается, что директора обеих школ в Макеевке и одной из школ в Ясиноватой сообщили наблюдателям, что школы работают, а «их помещениями не пользовались вооруженные лица».

«Директор учебного заведения в Ясиноватой сообщил, что в 2017 году они набрали вдвое меньше учеников по сравнению с 2016 годом. В другой школе в Ясиноватой три смотрителя сообщили членам патруля СММ, что школу закрыли 1 апреля из-за недостаточного количества учеников и угроз безопасности в связи с регулярными повреждениями вследствие вооруженного насилия», – сообщили в ОБСЕ.

В неподконтрольной украинским властям Макеевке директора обеих учебных учреждений сообщили наблюдателям Миссии, что они набрали аналогичное количество учеников несмотря на то, что обе школы повреждены (в одной в 2016 году были повреждены крыша и окна, что, по словам директора, произошло в результате обстрела, но впоследствии повреждения были устранены).

«Директор одной из школ в Макеевке также сообщил, что в школе регулярно отключают электричество, при этом, по словам директора другой школы, с водоснабжением и электричеством перебоев не было», – добавили в ОБСЕ.

На подконтрольной украинским властям территории Донецкой области команда Миссии посетила 4 работающие школы: в с. Васюковка (Бахмутский р-н), в Светлодарске (Бахмутский р-н), в с. Чермалык (Волновахский р-н) и еще одну в пгт Луганское (Бахмутский р-н). Директор школы в Васюковке сообщил наблюдателям, что школа была недавно отремонтирована. Заместитель директора школы в Луганском сказал, что на расстоянии 1–2 км от школы размещены блокпосты. Также в СММ констатировали, что наблюдатели Миссии видели один блокпост в 1–2 км к северо-западу и еще один в 1–2 км к юго-западу.

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