Ситуация в пунктах пропуска утром 6 сентября. Новости

Сегодня утром, 6 сентября, все контрольные пункты въезда-выезда (КПВВ) на линии разграничения на Донбассе работают в штатном режиме.
По данным Государственной пограничной службы Украины, 5 сентября линию разграничения через КПВВ пересекли 35,4 тыс. человек и 5 тыс. транспортных средств:
- КПВВ «Майорск» – 8290 человек и 1200 транспортных средств;
- КПВВ «Марьинка» – 8650 человек и 1660 транспортных средств;
- КПВВ «Новотроицкое» – 6830 человек и 1335 транспортных средств;
- КПВВ «Гнутово» – 3055 человек и 780 транспортных средств;
- КПВВ «Станица Луганская» – 8580 человек.
Сегодня утром в КПВВ на въезд и выезд находилось такое количество транспортных средств:
- КПВВ «Майорск» – 20/150;
- КПВВ «Марьинка» – 50/70;
- КПВВ «Новотроицкое» – 35/20;
- КПВВ «Гнутово» – 15/10.
По сообщениям очевидцев, описывающих ситуацию в социальных сетях, сегодня с утра обстановка на КПВВ была следующей.
КПВВ «Марьинка»:
- «Администратор»: «8:11. "Каргилл": (очередь – ред.) на мосту».
- Olenka: «9:02. В направлении Курахово из Донецка: на "Каргилле", все машины и автобусы стоят без движения».
КПВВ «Новотроицкое»:
- Виктор: «В 6:00 в Еленовке на выезд 180 машин , плюс льгота – порядка 30».
- «Администратор»: «8:35. В Еленовке в Мариуполь – от остановки».
- Роман: «8:43. Новотроицкое в Донецк: сразу на проверку. Новотроицкое в Украину: 30 машин до знака "60", движение слабое. В Украину пропускают в Новотроицке в две полосы, в Донецк – в три».
КПВВ «Гнутово»:
- Светлана: «8:40. Очередь на пригорке на украинском КПП».
О ситуации на других КПВВ пользователи соцсетей не сообщают.
Комментарии