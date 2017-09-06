Ситуация в пунктах пропуска утром 6 сентября. Новости

Сегодня утром, 6 сентября, все контрольные пункты въезда-выезда (КПВВ) на линии разграничения на Донбассе работают в штатном режиме.

По данным Государственной пограничной службы Украины, 5 сентября линию разграничения через КПВВ пересекли 35,4 тыс. человек и 5 тыс. транспортных средств:

КПВВ «Майорск» – 8290 человек и 1200 транспортных средств;

КПВВ «Марьинка» – 8650 человек и 1660 транспортных средств;

КПВВ «Новотроицкое» – 6830 человек и 1335 транспортных средств;

КПВВ «Гнутово» – 3055 человек и 780 транспортных средств;

КПВВ «Станица Луганская» – 8580 человек.

Сегодня утром в КПВВ на въезд и выезд находилось такое количество транспортных средств:

КПВВ «Майорск» – 20/150;

КПВВ «Марьинка» – 50/70;

КПВВ «Новотроицкое» – 35/20;

КПВВ «Гнутово» – 15/10.

По сообщениям очевидцев, описывающих ситуацию в социальных сетях, сегодня с утра обстановка на КПВВ была следующей.

КПВВ «Марьинка»:

«Администратор»: «8:11. "Каргилл": (очередь – ред.) на мосту».

Olenka: «9:02. В направлении Курахово из Донецка: на "Каргилле", все машины и автобусы стоят без движения».

КПВВ «Новотроицкое»:

Виктор: «В 6:00 в Еленовке на выезд 180 машин , плюс льгота – порядка 30».

«Администратор»: «8:35. В Еленовке в Мариуполь – от остановки».

Роман: «8:43. Новотроицкое в Донецк: сразу на проверку. Новотроицкое в Украину: 30 машин до знака "60", движение слабое. В Украину пропускают в Новотроицке в две полосы, в Донецк – в три».

КПВВ «Гнутово»:

Светлана: «8:40. Очередь на пригорке на украинском КПП».

О ситуации на других КПВВ пользователи соцсетей не сообщают.