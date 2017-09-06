Житель неподконтрольного Харцызска обстрелял детей, кормивших голубей. Новости

Житель неподконтрольного Харцызска обстрелял детей, кормивших голубей

06.09.17 09:36dnews.dn.uaНовости

Фото из открытых источников

В неподконтрольном украинским властям Харцызске (Донецкая обл.) пожилой мужчина стрелял из пневматического ружья по детям. Об этом сообщает «МВД ДНР».

Сообщается, что нетрезвый 60-летний владелец голубятни с балкона своей квартиры несколько раз выстрелил из пневматического ружья по четверым мальчикам 8 и 9 лет, которые кормили его голубей во дворе. В результате все четверо получили «травмы мягких тканей различных частей тела».

Также сообщается, что в отношении мужчины возбуждено «уголовное дело».

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