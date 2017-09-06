Нарисованная осень в Донецке (Фото). Новости

В соцсетях появились рисунки с осенними пейзажами Донецка. Их активно обсуждают восхищенные пользователи соцсетей.

Автор работ не указан, при этом, судя по комментариям, дончан этот вопрос очень интересует.

Вот что пишут пользователи:

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