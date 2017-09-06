Сводка из зоны АТО за 5 сентября: версии сторон конфликта. Новости

За минувшие сутки в целом зафиксировано 32 обстрела украинских позиций. Об этом сегодня утром, 6 сентября, сообщили в штабе АТО.

На луганском направлении сохранялась тишина.

На приморском (мариупольском) направлении с 18:00 и до полуночи незаконные вооруженные формирования трижды открывали огонь из гранатометов в районе Лебединского, дважды – у Водяного. Несколько раз из вооружения БМП и крупнокалиберных пулеметов противник бил по позициям сил АТО на подступах к Староигнатьевке. А факты открытия огня из стрелкового оружия зафиксированы у Гнутово и Широкино.

На донецком направлении наиболее беспокойно было в районе Зайцево. Здесь за вечер и ночь НВФ 5 раз обстреливали опорные пункты сил АТО из стрелкового оружия. А под огнем из крупнокалиберных пулеметов оказались силы АТО в окрестностях Авдеевки и на шахте «Бутовка».

В «ЛНР» утверждают, что «киевские силовики за минувшие сутки 3 раза обстреляли позиции "ЛНР". Обстрелам подверглись районы Фрунзе и Лозового. Огонь велся из автоматических станковых гранатометов АГС и стрелкового оружия».

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