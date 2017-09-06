Савченко прокомментировала идею введения миротворцев на Донбасс. Новости

Миротворцы ООН должны быть размещены на украинско-российской границе, а не на линии разграничения. Такое заявление сделала народный депутат Надежда Савченко в эфире «NewsOne».

«Если есть миссия "голубых касок" – тогда исключительно по границе Украины и РФ. Для того, чтобы прекратилась война, нам нужно удерживать Россию от Украины. А не говорить, что мы не можем договориться с нашими территориями», – сказала нардеп.

Также Савченко выразила опасение, что закон о реинтеграции Донбасса будет выписан так, что Россию назовут агрессором, однако миротворческие войска поставят посреди Украины.

Ранее сообщалось, что президент РФ Владимир Путин считает, что наличие миротворцев ООН на Донбассе пошло бы на пользу разрешению конфликта на востоке Украины, и поручил российскому МИД внести соответствующий проект резолюции на рассмотрение СБ ООН.

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