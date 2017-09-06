На границе с Россией пограничники обнаружили склад контрабандных сигарет (Фото). Новости

5 сентября в Харьковской обл. сотрудники оперативных подразделений Госпогранслужбы совместно с представителями СБУ и фискальной службы обнаружили базу накопления сигарет. Она находилась неподалеку российско-украинской границы. Об этом сообщает пресс-служба Государственной пограничной службы Украины.

В этот же день утром сотрудники внутренней безопасности пограничного ведомства и пограничники Харьковского отряда пресекли незаконное перемещение через границу партии табачных изделий в Дергачевском районе. В частности, пограничники задержали 3-х человек, которые грузили картонные ящики в автомобиль «Газель». Как выяснилось, через государственную границу пытались переместить почти 50 ящиков с табачными изделиями марки «Regina».

Для разоблачения всей сделки правоохранители провели оперативно-розыскные мероприятия. Уже позже в частном гараже в том же районе совместная группа обнаружила еще 426 ящиков с сигаретами такой же марки. Хозяином помещения, где хранились табачные изделия, оказался 58-летний гражданин Украины. Правонарушитель совместно с подельниками планировали переместить табачные изделия из России вне пунктов пропуска.

Сейчас товар изъят и передан сотрудникам фискальной службы. Продолжается проверка и оценка товара.

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