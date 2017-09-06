Добраться из Мариуполя в Киев: варианты и цены. Новости

Мариуполь – тупиковый город. Автобусов и поездов, которые соединяют город с другой частью страны, очень мало. Приходится придумывать разные варианты, в том числе и с пересадками, чтобы добраться в столицу.

Самый быстрый способ доехать в Киев

Быстрее всего добраться в Киев с пересадками, вернее – с одной. Ехать придется через Запорожье – сначала на автобусе, затем на скоростном поезде «Интерсити+». Вся поездка займет 12 час. 10 мин.

Для того, чтобы воспользоваться этим маршрутом, нужно сесть на автобус «Мариуполь – Киев» на АС-2 в 18:00. Первая остановка данного автобуса – мариупольский автовокзал, но из-за высокого станционного сбора и раннего отправления (в 17:30) удобнее сесть на данный автобус на АС-2. Спустя 4 часа, в 22:05 автобус приезжает в Запорожье, где и нужно сделать пересадку.

Плохо то, что автовокзалы разные. Хорошо то, что расстояние между ними всего 1,3 км, что равно 3 мин. на общественном транспорте.

На железнодорожном вокзале нужно сесть в поезд «Интерсити+», который отправляется в 22:58. И в 6:10 утра вы будете уже в Киеве. Автобусом вы бы прибыли в 08:00.

Этот способ самый быстрый, но не самый дешевый. Билет на автобус «Мариуполь – Запорожье» стоит 208 грн, а билет на поезд «Интерсити+» – от 350 до 540 грн, в зависимости от дня недели и класса (вагон 1 или 2 класса). Минимально за такую поездку предстоит заплатить 560 грн.

Поездка на автобусе «Мариуполь – Киев» будет стоить дороже. Как сообщил мариуполец, который на днях совершил поездку на данном автобусе, он заплатил за билет 720 грн. 10% от этой суммы стоил багаж. Дорога на автобусе займет 14 часов.

Как доехать в Киев дешевле всего

Самый удобный и одновременно самый дешевый способ добраться в Киев из Мариуполя – на поезде. Их из Мариуполя ходит 2. Один из них ходит через день – по четным дням из Мариуполя и по нечетным – из Киева.

Дешевле всего добраться в Киев прямым поездом, купив билет в вагон плацкарт (от 157 до 168 грн в зависимости от дня недели). Купе стоит от 258 до 279 грн за билет в зависимости от дня, люкс – от 600 до 655 грн за место. Цена не зависит от того, на каком именно из двух поездов вы едете.

Отличается только время в пути и график курсирования. Поезд 084, который ездит каждый день, отправляется в столицу в 18:27 и прибывает в 13:15 на следующий день. И Киева он выезжает в 16:37 и приезжает в Мариуполь в 11:15 на следующий день.

Поезд 104 выезжает из Мариуполя в четные дни в 13:45, а прибывает в Киев 07:07. Из столицы поезд выезжает в 18:55, а прибывает в Мариуполь в 12:20.

Время в пути у поезда 104 составляет 17 час. 32 мин., а у поезда 084 – 18 час. 48 мин.

Личный транспорт

Еще один вариант – добраться в Киев на личном транспорте. Здесь время в пути и стоимость проезда зависит от многих факторов, включая манеру вождения и параметров автомобиля. В любом случае проехать придется 786 км. Согласно данным гугл-карт, эта поездка займет 11 час. 4 мин. Это без остановок.

Естественно, стоимость проезда определяет количество пассажиров. Именно потому многие берут с собой попутчиков. Если нет своего автомобиля, то вполне можно воспользоваться специальным сервисом и стать таким попутчиком.

На самом популярном таком сервисе поездку «Мариуполь – Киев» оценили в 550-600 грн с одного человека. Приблизительное время в пути – 12 час. Регулярных рейсов нет, придется подстраиваться под ситуацию.

Источник: Сайт города Мариуполя