В законопроект о Донбассе внесут положения о миротворцах, – Гримчак. Новости

В законопроект по обороне Украины внесут положения о миротворцах ООН на Донбассе, и до конца сентября этот законопроект может появится в Верховной Раде. Об этом заявил заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины Юрий Гримчак в комментарии «112 Украина».

«Есть два момента: у нас в сентябре будет президент выступать на сессии Генассамблеи ООН с предложением о привлечении миротворцев, которые могли бы стать на линии границы, и после решения Генассамблеи, когда мы поймем, чем это может закончиться, там будут внесены отдельные положения о наличии миротворцев в этой зоне, тогда, думаю, где-то до конца сентября, законопроект попадет в Верховную Раду. Пока надеюсь, что мы за него проголосуем», – заявил Гримчак.

Ранее сообщалось, что президент РФ Владимир Путин считает, что наличие миротворцев ООН на Донбассе пошло бы на пользу разрешению конфликта на востоке Украины, и поручил российскому МИД внести соответствующий проект резолюции на рассмотрение СБ ООН.

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